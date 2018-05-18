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داعش يهدد ميسي ورونالدو بصورة مرعبة

المصدر:
  • سكاي نيوز
التاريخ:
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نشر تنظيم داعش الإرهابي تهديدا جديدا يطال نجوم كرة القدم قبل أسابيع من انطلاق نهائيات كأس العالم في روسيا.

ونشر داعش صورة مرعبة، تظهر إرهابيين وهم يقطعون رأسي النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، وهما ممددان على أرضية ملعب كرة قدم.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن داعش نشر ملصقا آخرا يظهر إرهابيا يهم بتفجير استاد روسي.

وتعد هذه المرة الثانية التي يهدد داعش فيها بمهاجمة المونديال، بعد أكتوبر الماضي، حين نشر صورة لميسي والنجم البرازيلي نيمار مقتولين من قبل إرهابيين.

وتشدد روسيا الإجراءات الأمنية قبل انطلاق البطولة، كما تزداد مؤخرا أنباء القبض على خلايا إرهابية في مدن روسية من قبل الاستخبارات الروسية.

وتنطلق بطولة كأس العالم يوم 14 يونيو بمشاركة 32 فريقا، سيلعبون في 11 مدينة روسية.

 

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