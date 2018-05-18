شباب الأهلي دبي يشيد بنتائج فرق ألعاب القوى

أشاد سعد عوض راشد المهري، مشرف ألعاب القوى بنادي شباب الأهلي دبي بالنتائج الإيجابية التي حققتها فرق النادي في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لألعاب القوى، التي أسفرت عن تحقيق فريق الناشئين المركز الأول بحصوله على 5 ذهبيات، و4 فضيات، وميدالية برونزية، كما حقق فريق السيدات 4 ذهبيات، و3 فضيات، وميداليتين برونزيتين، وحقق فريق الرجال المركز الثالث بإجمالي عدد ميداليات 3 ذهبيات وفضية وبرونزية.

كما أشاد المهري باللاعبة فاطمة الحوسني، التي سجلت رقماً جديداً للدولة في دفع الجلة بمسافة 12.71م، حيث كان الرقم السابق المسجل باسمها أيضاً هو11.55م، وأشاد المهري بالطاقم الفني والإداري الخاص برياضة ألعاب القوى، متمنياً أن تواصل فرق النادي تدريباتها بقوة لتمثيل النادي والمنتخبات الوطنية.

وتوجه المهري بالشكر إلى مجلس إدارة النادي على ما يقدمونه من دعم واهتمام.