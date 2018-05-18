الإيطالي آرو معجب بروح فريق الإمارات

انضم الدراج فابيو آرو من فريق الإمارات إلى قائمة العشرة الأوائل بعد سباق حماسي ومثير من سباقات جولة إيطاليا، حيث تمكن آرو من خلال العمل بشكل وثيق مع زميليه ماركو ماركاتو ودييغو أوليسي من تجنب آثار الحادث الذي وقع في وقت متأخر من السباق في مقدمة المجموعة الرئيسية.

وتمكن آرو من عبور خط النهاية بفارق 27 ثانية فقط عن الدراج الفائز في المرحلة، وبذلك تمكن البطل الإيطالي من الانضمام إلى قائمة العشرة الأوائل في التصنيف العام.

وأتاحت المرحلة الحادية عشرة للدراج المتكامل فرصة اكتساب ثوانٍ إضافية، حيث واجه الدراجون مساراً متعرجاً شهد عدد من محاولات الانفصال التي أحبطتها المجموعة الرئيسية. وقبل 143كم من خط النهاية، نجحت مجموعة من ثمانية دراجين في الانفصال والتقدم عن المجموعة الرئيسية، ولكن سرعان ما تقلصت المجموعة المتقدمة إلى اثنين فقط من الدراجين اللذين تمكنا من الحفاظ على صدارتهما.

وقبل 5 كم من خط النهاية، تمكن الدراجون من اللحاق بالثنائي بعد عدد من الانطلاقات الهجومية، إلا أن الدراج سيمون ييتس حامل القميص الوردي (فريق ميتشيلتون-سكوت) نجح في التقدم ليتنافس مع الدراج توم دومولين (فريق صن ويب)، وتمكن ييتس أخيراً من الفوز بالمرحلة.

وفي معرض حديثه عن أداء الفريق، قال فابيو آرو: «أتقدم بجزيل الشكر اليوم إلى زملائي في الفريق. أنا قادر على الاعتماد على هذا الفريق الرائع. تهانينا للدراج ييتس على فوزه، فليس من السهل أبداً أن يفوز وهو يرتدي القميص الوردي».