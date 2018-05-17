«واجهة المجاز» تمنح زوارها فرصة حضور مونديال روسيا

أطلقت واجهة المجاز المائية، إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في إمارة الشارقة، حملة ترويجية رمضانية تحت شعار «أنفق واربح»، تتيح إمكانية الدخول في سحب للفوز بفرصة حضور نهائي كأس العالم في موسكو يوم 15 يوليو المقبل، وذلك عند إنفاق 200 درهم في أي يوم من أيام شهر رمضان في مطاعم واجهة المجاز المائية.

ويحصل الرابح في الحملة على جائزة تتضمن بطاقتي سفر لشخصين مع إقامة فندقية، وتذكرتين لحضور المباراة النهائية ، وتقام هذه الحملة في إطار احتفالات واجهة المجاز بأجواء شهر الخير والعطاء وتبدأ من أول أيام شهر رمضان وتستمر لغاية آخر أيام عيد الفطر.

وتتضمن الحملة مجموعة واسعة من الأنشطة الرمضانية المتنوعة. ويحق لكل زائر الدخول في سحب لمرة واحدة عند إنفاق 200 درهم (في اليوم نفسه) في أي من مطاعم الواجهة، ويمكن الحصول على تذاكر السحب عند إبراز فواتير الشراء.

وقالت مروى عبيد الشامسي، مدير واجهة المجاز المائية: «نظراً للمكانة الخاصة التي يحتلها شهر رمضان في قلوب المسلمين، فإننا نحرص في واجهة المجاز المائية على أن نقدم للزوار كل عام تجربةً لا تنسى خلال الشهر الفضيل، وباعتبار أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبيةً في الشارقة والإمارات، فقد أطلقنا حملة (أنفق واربح) لتكون بمثابة فرصةً رائعةً لعشاق كرة القدم لتحقيق حلمهم بحضور كأس العالم لكرة القدم 2018، الحدث الكروي الأبرز على مستوى العالم».