إنييستا متردد بين الصين واليابان

كشف قائد برشلونة أندريس إنييستا، الذي يخوض الأحد مباراته الأخيرة مع النادي الكاتالوني، أنه متردد بين الصين واليابان بخصوص وجهته المقبلة، كاشفاً أنه سيعلن عن قراره «الأسبوع المقبل».

وقال إنييستا (34 عاماً) في مقابلة مع راديو «أوندا سيرو» أمس: «إن هناك احتمالين، الصين أواليابان، ولكل منهما إيجابياته، تبقى هناك أمور صغيرة لتقييمهما، سنضع كل شيء في الميزان وسنختار ما نراه الأفضل».

وواصل «الأسبوع المقبل، عندما ينتهي كل شيء، سنتخذ القرار، بعدها هناك كأس العالم، أريد حل هذه المسألة لكي أتمكن من التركيز (على المنتخب)».