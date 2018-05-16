طرد حارس مرمى خلال ركلات الترجيح

شهدت مباراة منتخب أيرلندا ونظيره الهولندي في ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم لأقل من 17 عاماً، حالة تحكيمية نادرة، بعد طرد حارس أيرلندا أثناء ركلات الترجيح لحصوله على إنذارين. وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية في وجه حارس مرمى منتخب أيرلندا دجيمس كوركوران، بسبب تقدمه عن خط مرماه، وذلك بعد نجاحه في التصدي لركلة ترجيح حاسمة لمنتخب هولندا.

وبعد طرد كوركوران، تقمص أحد لاعبي المنتخب الأيرلندي دور حارس مرمى، إلا أنه فشل في التصدي لركلة الترجيح المعادة، لتفوز هولندا بنتيجة (5-4)، وتضرب موعداً في نصف النهائي مع منتخب إنجلترا مستضيف البطولة.