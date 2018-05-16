المصري وردة أفضل لاعب في الدوري اليوناني

فاز اللاعب المصري عمرو وردة بجائزة أفضل لاعب في اليونان للموسم الحالي، بحسبما ذكرت تقارير إعلامية، أول من أمس. وقال اللاعب المصري الذي يلعب لفريق أرتوميتس، منذ بداية هذا الموسم: إنه «بالطبع يمكنك أن تكون أفضل من الجميع إذا قام زملاؤك بمساعدتك وإذا قمت أنت بعمل جيد وشاق».

وأضاف، على حسابه على «تويتر» أن «كل شخص هنا في أتروميتوس كان يحاول مساعدتي منذ اليوم الأول لي في الفريق.. من رئيس النادي لأصغر موظف... المدرب واللاعبون وعائلتي». وأعير عمرو وردة من باوك لمدة عام إلى الفريق اليوناني، وأحرز 11 هدفاً مع فريقه.