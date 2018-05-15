بالفيديو.. شاهد فرحة عائلة حارس مرمى لاختياره في قائمة المونديال

غمرت فرحة عارمة أسرة حارس فريق كورينثيانز، كاسيو، عند إعلان اسمه ضمن قائمة منتخب البرازيل للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها روسيا من 14 يونيو ولغاية 15 يوليو 2018.

وكشف المدرب البرازيلي تيتي قائمة من 23 لاعبا لتمثيل منتخب السيليساو، في مونديال روسيا 2018، ومن بينهم الحارس كاسيو إلى جانب حارسين آخرين هما أليسون (روما)، وإيدرسون (مانشستر سيتي).

ونشر موقع فريق كورينثيانز، مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي "تويتر"، يظهر فيه حارسه كاسيو وهو يحتفل مع عائلته بنبأ دخوله قائمة منتخب البرازيل لخوض نهائيات بطولة كأس العالم 2018، في روسيا، وكأنه توج بالكأس ذاتها.