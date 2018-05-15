بالفيديو.. من الرئيس الذي قهر المحترفين في سباق للسيارات؟

شارك رئيس تركمانستان، قربان قولي بيرديمحمدوف، في سباق سيارات وفاز على متسابق محترف، ونشرت مجلة "وقائع تركمانستان" على قناتها في يوتيوب شريط فيديو للسباق.

وأشارت وكالة TDH الرسمية للأنباء، إلى أن بيرديمحمدوف شارك يوم 12 مايو في السباقات التأهيلية في صحراء كاراكوم، وخلالها تحدد فريق البلاد المشارك في الرالي الدولي "أمال خازار 2018".

ولدى وصوله إلى مكان الفعالية، استفسر رئيس الدولة من طاقم التحكيم، إن كان يستطيع المشاركة في السباق بسيارته الرياضية، وقبل طاقم التحكيم بكل أريحية طلب الرئيس.

وفي الرالي، تنافس بيرديمحمدوف مع الرياضي من مركز السيارات الرياضية في وزارة الداخلية، قربان مراد خومادوف. وتمكن رئيس البلاد من الفوز على منافسه، وقطع المسافة المحددة خلال 10 دقائق و10.45 ثانية، فيما قطعها المنافس خلال 10 دقائق و22.45 ثانية.

وهذا ليس الفوز الأول لرئيس قربان قولي بيرديمحمدوف، ففي أغسطس عام 2015 فاز في رالي "الفا روميو -2015" وتقدم على خومادوف نفسه بثلاث ثوان.

وفي 2013 شارك رئيس تركمانستان في سباق خيول وفاز فيه، لكنه وقع من على جواده بعد وصوله خط النهاية.