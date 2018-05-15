أرتيتا أبرز المرشحين لخلافة فينغر

رشح ايفان جازديس، الرئيس التنفيذي لنادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، الإسباني ميكيل أرتيتا لتولي المهمة الفنية للفريق خلفاً للمدير الفني السابق، الفرنسي أرسن فينغر.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن هناك بعضاً من القيادات البارزة في أرسنال تصر على وجود مدير فني شاب يتمتع بالحيوية خلال الفترة القادمة وذلك في إطار سعي إدارة النادي للاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها عناصر الفريق الحالية. ويعتبر كل من أرتيتا والفرنسي باتريك فييرا المرشحان الأوفر حظاً لتولي الإدارة الفنية لأرسنال خلفاً لفينغر.

ورغم ذلك، توجد أصوات معارضة لهذا الاتجاه داخل مجلس إدارة أرسنال، مثل راؤول سانلي الذي يرغب في استقدام مدير فني صاحب خبرات عالية. ويأتي ماكسيمليانو أليغري، مدرب يوفنتوس، على رأس خيارات إدارة النادي الإنجليزي في حال رغبت في الاستعانة بمدرب مخضرم.