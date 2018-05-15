أجواء ملعب أنفيلد الحماسية تملأ سماء دبي

أنهى محبو نادي ليفربول الموسم بتجربة فريدة على شاطئ باراستي بدبي، حيث اجتمعوا ليشاهدوا آخر مباريات النادي في الدوري الإنجليزي ، بجوار أساطير النادي ستيفن جيرارد و مكمانامان و مكاليستر خلال حدث عالم ليفربول دبي 2018 . وحضر الاحتفالية أكثر من 1200 من محبي النادي ، شاهدوا من خلالها انتصار الفريق على برايتون 4-0 ليتمتعوا بروح ملعب أنفيلد في قلب دبي خلال عالم ليفربول.
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