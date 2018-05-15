نيمار يخطف جائزة أفضل لاعب في فرنسا

نال النجم البرازيلي نيمار جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لكرة القدم في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان، وذلك خلال تصويت شارك فيه نظراؤه اللاعبون الذين اختاروه لخلافة زميله الأوروغوياني أدينسون كافاني. وتسلّم نيمار (26 عاماً) الجائزة من يدي مواطنه الأسطورة رونالدو الفائز بكأس العالم عامي 1994 و2002، قبل أن يتوجه إلى الحاضرين بالفرنسية، قائلا: «مساء الخير جميعاً»، ثم أكمل بالبرتغالية «أشكر كل زملائي، فريقي بأكمله».