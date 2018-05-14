هاميلتون يحرز لقب سباق جائزة إسبانيا ويعزز صدارته

توج البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، بلقب سباق جائزة إسبانيا الكبرى أمس، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بعدما انطلق من مركز الانطلاق الأول مثلما حدث في العام الماضي ليعزز صدارته لترتيب فئة السائقين على منافسه سيباستيان فيتيل سائق فيراري، الذي أنهى السباق في المركز الرابع. ووسع هاميلتون الفارق بينه وبين فيتيل إلى 17 نقطة.