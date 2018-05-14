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زينيت الروسي يمهد طريق مانشيني إلى «الأزوري»

المصدر:
  • عواصم - وكالات
التاريخ:
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فسخ نادي زينيت سان بطرسبرع المنافس في الدوري الروسي عقد المدرب روبرتو مانشيني بالتراضي بين الطرفين أول من أمس بعدما قال مسؤول في كرة القدم الإيطالية إن المدرب البالغ من العمر 53 عاماً يرغب في تدريب «الأزوري».

ووقع مانشيني، عقداً لثلاث سنوات مع زينيت في 2017. لكن النادي قال إنه فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين ودون دفع أي تعويضات. وفي وقت سابق هذا الشهر نقلت مصادر إيطالية عن مسؤول بالاتحاد الإيطالي قوله إن مانشيني يطمح لقيادة المنتخب لكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن. وقال روبرتو فابريتشيني المفوض للإشراف على الاتحاد الإيطالي في تصريحات نقلتها الوكالة إن مانشيني أجرى مفاوضات مع الاتحاد الإيطالي.

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