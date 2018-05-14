داني ألفيس: لا تبكوا من أجلي

بعد يوم واحد من تأكد غيابه عن اللعب في نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم، بسبب إصابة في الركبة أرسل البرازيلي داني ألفيس رسالتين للمشجعين وهما: لا تبكوا من أجلي وسأعود مجدداً.

وقال الظهير الأيمن «لا أريد لأي شخص أن يبكي من أجلي. لا أريد لأي شخص أن يشعر بالأسف من أجلي. لقد عشت أحلامي».

وأضاف أنه لا يزال يثق بقدرة البرازيل على إحراز لقب كأس العالم للمرة السادسة في روسيا من أجل تعزيز رقمها القياسي.

كما أكد اللاعب البالغ عمره 35 عاماً رغبته في الاستمرار طويلاً. وقال ألفيس: لا أعتبر نفسي كبيراً. كما ترون فإن روحي تظهرني وكأن عمري 13 عاماً. من يدري فربما أستمر حتى الأربعين من عمري في الملاعب.