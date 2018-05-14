لوفانور جاهز بعد «فوات الأوان»

بعد انتهاء الموسم الكروي أعلن البرازيلي لوفانور مهاجم شباب الأهلي دبي من خلال فيديو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، اكتمال جاهزيته والعودة إلى تدريبات الكرة، جاء إعلان لوفانور عن جاهزيته، بعد «فوات الأوان»، وخروج شباب الأهلي دبي من الموسم المنتهي بلا أي ألقاب، بعد احتلاله المركز الخامس في دوري الخليج العربي برصيد 31 نقطة، وخسارته لمباراتي نصف نهائي كأس الخليج العربي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وكان شباب الأهلي دبي اضطر للعب عدد من مبارياته في النصف الثاني من الموسم، بمهاجم أجنبي وحيد، وهو ديوب، بعد تعرض لوفانور، إلى الإصابة بتمزق في أربطة الكاحل، 11 يناير الماضي خلال مباراة فريقه وحتا في الدوري واستبعد على أثرها من قائمة الفريق، على أمل التعاقد مع «أجنبي» بديل.

قام لوفانور، بنشر فيديو آخر، عن سفره إلى الخارج لقضاء الإجازة عقب نهاية الموسم، في وقت يتردد فيه نية شباب الأهلي دبي، الاستغناء عن كافة لاعبيه الأجانب، بما فيهم لوفانور، وهو ما يفتح الباب أمام اللاعب للبحث عن تجربة احترافية جديدة.



