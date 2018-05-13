شبيه محمد صلاح يشغل الصحافة الإنجليزية

اشتغلت الصحافة الإنجليزية بالمهندس المصري أحمد بهاء، الذي يشبه إلى حد كبير محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي والمساهم في صعوده لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 11 عاما.

وقالت صحيفة "ديلى ستار"، إن بهاء أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعى بسبب وجه التشابه الذي يجمعه بصلاح، مشيرة إلى صعوبة التفريق بينهما في ظل التشابه الكبير الذي يجمعهما.

في حين أكد أحمد بهاء لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن صلاح أصيب بالذهول عندما شاهده لأول مرة، في ظل التشابه الكبير في ملامحهما، موضحا أن حياته تغيرت وأصبح نجما اجتماعيا، بعد ظهوره على مواقع التواصل؛ إذ يجد اهتماما وترحيبا من المجتمع، لم يعتد عليه طيلة حياته.