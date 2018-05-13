برسكود يفاجئ عالم ألعاب القوى

فاجأ العداء البريطاني المغمور ريس برسكود الجميع بإحرازه المركز الأول في سباق 100م ضمن لقاء شنغهاي، الجولة الثانية من الدوري الماسي لألعاب القوى أمس. وحقق برسكود وقتاً مقداره 04.10 ثوان، متقدماً على الصينيين سو تيان (05. 10 ث) صاحب الفضية في بطولة العالم داخل قاعة في مارس الماضي، وزهيني جيي (17. 10 ث). أما الأميركي غاتلين بطل العالم فحل في المركز السابع بتوقيت 20. 10 ث.