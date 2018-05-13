كريستيانو رونالدو «بطل كرتوني خارق»

أعلن كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد أن صورته ستستخدم في ابتكار شخصية بطل خارق في سلسلة رسوم متحركة سيطلق عليها اسم «قوة المهاجم 7». وابتكر هذه السلسلة كل من شاراد ديفارغان ورونالدو نفسه، وسيشاركان في الإنتاج التنفيذي إلى جانب غوارديراس.

وأوضحت شركتا «جرافيك إنديا» و«في إم إس كوميونيكيشن» المنتجتان في بيان، أنهما سيصنعان هذه الشخصية لاستخدامها بطرق عدة، مثل الرسوم المصورة وألعاب الفيديو. وعلق المهاجم البرتغالي على هذه الخطوة، قائلاً: «لطالما كنت من محبي قصص الأبطال الخارقين ومتحمساً جداً للمساعدة في ابتكار هذه السلسلة الجديدة من الرسوم المتحركة».