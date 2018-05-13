تثير الأسعار الخيالية التي بدأت فنادق في كييف بفرضها، غضب مشجعي الريال وليفربول الذين يستعدون للقدوم إلى العاصمة الأوكرانية لمتابعة نهائي الأبطال وتعرض بعض الفنادق حجز ليلة 26 مايو، موعد المباراة النهائية، بسعر 3500 يورو في ما يعد زيادة في أسعارها العادية بأكثر من مئة ضعف.

ولم تتوقف الفنادق عند هذا الحد، إذ إن بعض المشجعين الذين حجزوا غرفة قبل التسعيرات الجديدة، فوجئوا بأن حجوزاتهم قد ألغيت. واعتبر «يويفا» أن من الأفضل للمشجعين، عدم المبيت في كييف. وقال «الخيار المفضل لغالبية المشجعين المسافرين، سيكون حجز تذاكر سفر على متن رحلات تحط وتغادر في اليوم نفسه».