والدة رونالدو تكشف موعد اعتزاله

تحدثت دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني، عن موعد اعتزال نجلها، الذي يبلغ من العمر 33 عاما لعالم كرة القدم.

وأجرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، حواراً مطولاً مع والدة رونالدو، وتحدثت فيه عن موعد اعتزال الدون قائلة: "هناك بعض اللاعبين الذين يلعبون حتى 37 عاما، في النهاية كريستيانو هو بشر وليس آلة، لكنه سيستمر في اللعب طالما يمكنه ذلك، على ما أعتقد لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى".

وأضافت: "أنا أحيانا أقوم بتأنيب كريستيانو عندما يلعب بشكل سيء، أو يرتكب خطأ، مثل أية أم تفعل مع ابنها".

وتابعت: "لم أعد أذهب إلى الملعب عندما تكون هناك مباريات كبيرة، فقد أغمي علي ذات مرة في المدرجات، ومنذ ذك الحين أصبح كريستيانو يفضل مشاهدتي له عبر شاشة التلفزيون".

وعن طفولته، قالت والدة الدون: "كان ذكيا ومشاغبا قليلا، لكنه قبل كل شيء كان طالبا جيدا جدا، علاوة على ذلك، كان طفلا عاديا مبتهجا ويحب أن يقول القليل من النكات".

واختتمت: "كريستيانو كان دائما يبحث عن الكمال، ويسعى بشكل دائم لأن يكون الأفضل، ويقدم أفضل ما لديه لتحقيق الانتصارات".