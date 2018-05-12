6 حكام كرة قدم يهددون بالاعتزال

طلب 6 حكام كرة قدم متميزين من الدرجة الأولى في رسالة للجنة الحكام، مقابلة عاجلة مع المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، من أجل رفع شكواهم ضد المدير الفني الذي يتعنت في تعيينهم للمشاركة في إدارة منافسات دوري الخليج العربي، على الرغم من تميز مستواهم، ومنهم شباب موهوبون وفق برنامج الاتحاد الآسيوي للواعدين.

ومع ذلك لا يتم إنصافهم بما يليق بخبراتهم ومواهبهم، ما أصابهم بالإحباط، والاتجاه لإعلان الاعتزال على الرغم من صغر سنهم، وحاولت لجنة الحكام احتواء المشكلة والجلوس معهم، ولكن الحكام رفضوا ذلك من منطلق أن القضية الكل يعلم بها طوال الموسم المنتهي، ولم يتم حلها بما يرضي الحكام، لذلك يطالبون بجلسة مع رئيس الاتحاد للحسم النهائي، إما أن يتم إنصافهم وإما يعلنون الاعتزال، لتفقد الساحة التحكيمية نخبة من الحكام الواعدين.