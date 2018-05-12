القرقاوي يحضر اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية للسلة

يتوجه اللواء م إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، اليوم، إلى مسقط لحضور الاجتماع التشاوري لرؤساء الاتحادات الخليجية الذي سيعقد غداً.

كما سيستغل القرقاوي تواجده في مسقط لحضور الأدوار النهائية لبطولة أندية الخليج المقامة حالياً في عمان التي يشارك فيها الشارقة. وصرح القرقاوي بان اتحاده يحمل مقترحات وأفكاراً جديدة لتفعيل دور عمل اللجنة التنظيمية المشرفة على البطولات الخليجية وتطويرالمسابقات على أن يتم عرضها على الاجتماع التشاوري.

وستتسلم الإمارات رئاسة اللجنة التنظيمية لمدة 4 سنوات، وستسند رئاسة اللجنة لنائب رئيس اتحاد كرة السلة عبداللطيف الفردان، وسبق للإمارات أن تبوأت هذا المنصب مرتين، الأولى عندما تم تغيير مسمى الاتحاد الخليجي الذي كان يرأسه في مطلع الثمانينات الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز وقد ترأس أول لجنة تنظيميـة اللواء م إسماعيل القرقاوي مدة 8 سنوات.