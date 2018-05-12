صلاح يعد جمهور ليفربول بالبقاء

طمأن الهداف المصري محمد صلاح جمهور ليفربول الإنجليزي بأن موسمه الأول الرائع مع الفريق الذي انتقل إليه الصيف الماضي من روما الإيطالي هو «مجرد البداية».

وذلك وسط التقارير التي تتحدث عن اهتمام العملاق الإسباني ريال مدريد بخدماته.

لكن صلاح الذي أصبح أول لاعب أفريقي ينال جائزة رابطة المحررين الكرويين منذ انطلاقها عام 1948، أكد التزامه بليفربول، مضيفا «أنا سعيد جداً هنا، كل شيء على ما يرام. بالطبع لدي طموحات مستقبلية مع ليفربول». وتابع «كما ترون، خضنا موسما رائعا، نحن الآن في نهائي دوري أبطال أوروبا والجميع متحمس».

وتسلم صلاح أول من أمس جائزتي أفضل لاعب في ليفربول لهذا الموسم بحسب تصويت مشجعي النادي وزملائه اللاعبين، قبل التوجه إلى لندن لاستلام جائزة أفضل لاعب لهذا الموسم بحسب تصويت رابطة المحررين الكرويين التي اختارته على حساب نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروين، على غرار رابطة اللاعبين المحترفين.

واستحق المصري البالغ 25 عاماً اختياره الأفضل في إنجلترا وليفربول على حد سواء، بعد أن سجل 43 هدفا في جميع المسابقات منذ وصوله إلى فريق «الحمر» الصيف الماضي، ما جعل اسمه مرتبطا بانتقال محتمل إلى ريال مدريد الذي سيكون خصم فريقه في نهائي دوري الأبطال.