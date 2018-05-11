ماريا دولوريس: رونالدو سمي تيمناً بـ رونالد ريغن

كشفت ماريا دولوريس والدة النجم كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني والمنتخب البرتغالي، في حوار حصري أجرته معها صحيفة "ليكيب" الفرنسية اليوم الجمعة، أن والد نجلها رونالدو كان مجنداً في الجيش البرتغالي، وقضى جزءا من فترة التجنيد في مستعمرات بلاده بِالقارة السمراء.

حدث ذلك منذ قرابة أربعة عقود من الزمن، بِكل من غينيا بيساو وأنغولا والموزمبيق، البلدان الإفريقية التي استقلّت عن البرتغال، عامَي 1973 بِالنسبة للأولى، و1975 بِالنسبة للثانية والثالثة.

وفارق جوزي دينيس أفيرو – والد رونالدو – الحياة في سبتمبر 2005، بعد صراع مرير مع مرض عضال.

وقالت الوالدة ماريا دولوريس (63 سنة) إنها تربّت في دار للأيتام، وعاشت طفولة قاسية بِسبب المعاملة الفظّة التي كانت تلقاها من قبل الرّاهبات، كما اشتغلت في شبابها طبّاخة وأيضا مُنظّفة، بِالعاصمة الفرنسية باريس.

وعن تسمية ابنها رونالدو، الذي أبصر النور مطلع العام 1985 ، قالت إنها اختارت هذا الاسم تيّمنا بِالرئيس الأميركي في تلك الفترة، رونالد ريغن.

وتُظهر الصورة التالية كريستيانو رونالدو في طفولته، رفقة الوالد الراحل جوزي دينيس أفيرو ووالدته ماريا دولوريس.