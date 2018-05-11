الوحدة يطلق موقعه الإلكتروني

أطلق نادي الوحدة أمس موقعه الإلكتروني الجديد، الذي تم تصميمه على أحدث المواصفات الفنية المتعلقة بالمنصات الإلكترونية الحديثة على شبكة الإنترنت.

وأطلق أحمد الرميثي رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم المنصة الإلكترونية بحلتها الجديدة عقب تدشين عملها أمس، مؤكداً أهمية تجديد الموقع ليتماشى مع العمل التطويري داخل النادي.

من جانب آخر كرمت إدارة أكاديمية كرة القدم بنادي الوحدة مساء أول من أمس مدربي فرق المراحل السنية، الذين انتهت عقودهم بنهاية الموسم الكروي 2017-2018، ولن يتم تجديد التعاقد معهم عقب انتهاء مهمتهم بالأكاديمية. وكرمت الأكاديمية عدداً من مدربي فرق المراحل السنية في حفل العشاء، الذي حضره عبد الله جعفر السيفي مدير الأكاديمية، الذي حرص على توجيه الشكر للمدربين المنتهية عقودهم.