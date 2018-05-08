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بالفيديو: سلمى الماجدي.. أول مدربة سودانية لفريق كرة قدم رجالي

المصدر:
  • DW عربية
التاريخ:
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سلمى الماجدي هي أول امرأة تصبح مدربة كرة قدم لفريق رجالي في السودان.

وتعلق سلمى: كرة القدم هي عشقي الأول والأخير، وفي السودان لا تتاح للنساء فرص لعب كرة القدم، بالفعل لا يوجد في السودان قانون يمنع كرة القدم النسائية، لكن لا يوجد دوري أو أندية خاصة بالنساء.

دربت سلمى من قبل أربعة أندية فرق رجالية في الدوري الثاني السوداني، وعلى الرغم من نجاحها، فإن مجتمعها المحافظ ينتقدها.

حب سلمى لكرة القدم أقوى من أي نقد، ووالدة سلمى أدركت منذ طفولتها أن مستقبل ابنتها سيكون في الرياضة، كاشفة أن سلمى كانت منذ طفولتها مختلفة عن الفتيات الاخريات، ولم تكن تفعل ما تفعله الفتيات، كانت دائما تفضل ارتداء السراويل.

مضيفة: عندما كانت صغيرة وتشاهد الأولاد يلعبون الكرة تقف متفرجة عليهم.

الشابة السودانية تحلم بمجيء يوم تدرب فيه فريقا دوليا، خاصة بعد حصولها على شارة التدريب (B) التي تسمح لها بالفعل بتدريب أي فريق في الدوري الأول عبر القارة الافريقية.

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