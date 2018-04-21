الكشف عن قميص ريال مدريد الجديد للموسم المقبل

كشف موقع "فوتى هيد لاينز"، المختص في تسريب تصميمات قمصان الأندية الأوروبية، عن تصميم القميص الأول الذى سيرتديه فريق ريال مدريد الإسباني، خلال الموسم المقبل 2018 - 2019.

وأشار الموقع إلى أن تصميم القميص جاء بالشكل الكلاسيكي، واللون الأبيض والأسود فقط، للمرة الأولى منذ موسم 2008-2009. حيث يتميز القميص باللون الأبيض الكلاسيكي والخطوط السوداء الصغيرة على الكتفين، وشعار الفريق على الجانب الأيمن من القميص، بينما شعار أديداس على اليسار و"فلاى إيمرتس" في المنتصف.

وسيرتدى لاعبو ريال مدريد خلال الموسم المقبل شورت قصيرا وجوربا طويلا، يتميزان أيضا باللون الأبيض والأسود الخالصان.