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نجوم ليفربول يسخرون من كين بـ«هاتريك» صلاح

المصدر:
  • لندن- وكالات
التاريخ:
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سخر لاعبو ليفربول من هاري كين نجم توتنهام بعد تسجيل النجم المصري محمد صلاح هدفاً في شباك بورنموث أول من أمس في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي .

وكان «السبيرس» قد طالبوا باحتساب هدف كريستيان إريكسين النجم الدنماركي في مرمى ستوك سيتي لمصلحة المهاجم الإنجليزي كين، وتم قبول طلبهم بالفعل. واستغل جيمس ميلنر ولوريس كاريوس فوز ليفربول بثلاثية للتهكم على هاري كين ووجهوا التهنئة إلى محمد صلاح على تسجيل هاتريك (كأنه من سجل أهداف الريدز الثلاثة، حيث سجل ماني وفيرمينو الهدفين الآخرين بالفعل)، فكتب ميلنر عبر تويتر: «هاتريك آخر لمحمد صلاح . فقط ننتظر الهدفين الآخرين ليتم احتسابهما عبر لجنة المطالبات».

كما كتب كاريوس «تم إنجاز المهمة. تهانينا لمحمد صلاح على الهاتريك. فقط ننتظر احتساب الهدفين الآخرين» أما هندرسون فكتب ساخراً: «محمد صلاح أخبرني أنه سيطالب الاتحاد الإنجليزي باحتساب الأهداف الثلاثة له».

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