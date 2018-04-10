10 كلمات روسية يجب تعلمها إذا نويت حضور كأس العالم

تقترب بطولة كأس العالم من الانطلاق في روسيا هذا الصيف، وإذا اشتريت تذكرة لحضور المباريات، يتوجب عليك معرفة بعض الكلمات الروسية لتحظى بتجربة أكثر اندماجا ومتعة.

وإذا كنتم ترغبون في الاندماج مع مشجعي الكرة الروس، فعليكم محاولة تعلم الكلمات الأساسية التالية:

1. "بوليلشيك"болельщик- مصطلح روسي يدل على مشجع كرة القدم، ولكن يمكنك أيضاً أن تسمع المشجعين ينادون بعضهم البعض باستخدام لفظ، "أكتسيونيري" акционеры.

2. يطلق على المشجعين العدائيين لفظ "خوليغاني"хулиганы، أو "خولز" للاختصار.

3. حكم المباراة يطلق عليه "أربيتر" арбитр.

4. "مياتش"мяч- تعني الكرة.

5. وستسمعون كلمة "فاروتا "ворота، مرات عدة أثناء المباراة، وتعني المرمى.

6. ومن أغرب الألفاظ المتعلقة بالمباريات هو لفظ "فاتا" вата، ويعني "القطن" حرفيا، ولكنه يستخدم للإشارة إلى المباريات التي تنتهي من دون تسجيل أية أهداف.

7. "غورتشيتشنيك" горчичник- مصطلح مستخدم للدلالة على استخدام البطاقات الصفراء من قبل الحكم.

8. "بابوتشكا" бабочка- تعني "الفراشة" حرفيا، وهنا تستخدم في وصف قفزة غير موفقة للحارس في محاولة لصد الكرة.

9. "فراتار" вратарь- حارس المرمى.

10. وإذا رغبت في الاستفسار عن نتيجة المباراة الجارية، فعليك السؤال بـ "كاكوي شيوت؟" какой счёт.

هذه المصطلحات الأساسية هي بداية جيدة لكم لتعلم المزيد منها، في سبيل الاستمتاع بتشجيع أكثر حماسا واندماجا.