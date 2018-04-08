والدة رونالدو تحتفل بهدف نجلها في شباك "بوفون" بطبق كسكسي

نشرت تزور دولوريس، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الإسباني، الجمعة الماضية، على حسابها في "أنستغرام" صورة لها وهي تحمل طبق الكسكسي، الأكلة المغاربية التقليدية.

واعتبر عدد من المعلقين على الصورة أن تزور دولوريس، احتفلت بهدف ابنها كريستيانو رونالدو أمام يوفنتوس في ربع نهائي دوري الأبطال، عن طريق حمل قصعة (طبق) من الكسكسي المغاربي الشهير.

يشار إلى أن النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو تصدر أحاديث كرة القدم حول العالم منذ ليلة الثلاثاء الماضي التي شهدت ضربته المقصية التاريخية في شباك الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون في المباراة التي فاز بها الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.