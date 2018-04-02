لماذا ارتدى رئيس "الاتفاق" السعودي قميص المنتخب الجزائري؟

حضر رئيس نادي الاتفاق السعودي خالد عبد الله الدبل تدريبات فريقه مساء الأحد الماضي، وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني الجزائري.

ويبدو أن خالد عبد الله الدبل أصبح من مشجعي المنتخب الجزائري، بعد نجاح صفقة حارس المرمى الجزائري وهاب رايس مبولحي في يناير الماضي، وإظهاره مستوى فنيا مرموقا، حتى بات “مدلّل” مُشجّعي نادي الاتفاق.

ويرأس خالد عبد الله الدبل نادي الاتفاق السعودي منذ عام 2015.

ويستعدّ الاتفاق، لِمواجهة المضيف اتحاد جدة مساء الجمعة المقبلة، بِرسم الجولة الـ 25 من عمر الدوري السعودي.

ويحتلّ فريق الاتفاق المركز الـ 6 في جدول الترتيب، بِرصيد 33 نقطة، ويشغل اتحاد جدة المركز الـ 10 بِمجموع 30 نقطة.