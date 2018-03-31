تقاعد أشهر معلق رياضي فرنسي

أعلن المعلق الفرنسي الشهير جان ميشيل لاركي أمس الجمعة عبر قناة (RMC) الرياضية الفرنسية أنه سيتقاعد إعلامياً بعد انتهاء مونديال روسيا.

وقال لاركي: "أحلى صفحات حياتي سوف تطوى، إنها ليست لحظة حزن".

يذكر أن جان ميشيل لاركي؛ لاعب وسط نادي سانت إتيان الفرنسي السابق، يعد أول لاعب كرة امتهن الصحافة الرياضية في أواخر السبعينيات، ليعلق العام 1980 على أول مباراة لكرة القدم برفقة أيقونة التعليق الرياضي الفرنسي تيري رولاند.

"لاركي" بعد ذلك مر على غرف التحرير في قناة (TF1) ومجلتي "Onze Mondial" و "France Football" الشهيرتين ثم قناة ( RMC Sport)، التي يعمل فيها حالياً.

يشار إلى أن جان ميشيل لاركي أصبح في السنوات الاخيرة أفضل معلقي كرة القدم في فرنسا، ويأمل في أن يرافق تقاعده تتويج المنتخب الفرنسي لكرة القدم بكأس العالم 2018.