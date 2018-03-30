إيسكو يهاجم راموس «جاسوس الرئيس»

كشف إيسكو ألاركون نجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني، أن زميله سيرجيو راموس قائد الفريق الأبيض، هو «جاسوس» الرئيس فلورنتينو بيريز، وهو المسؤول عن تسريب الأخبار الخاصة به إلى وسائل الإعلام.

ووفقاً لصحيفة «دياريو غول» الإسبانية، فإن اللاعب الإسباني، أبلغ زميله في المنتخب جيرارد بيكيه، بالمعلومة، مشيراً إلى أن راموس فضل الانضمام إلى الفريق المقرب من رئيس النادي القوي.

وقالت الصحيفة، إن راموس أصبح جاسوس الرئيس داخل غرفة ملابس ريال مدريد، وصديقاً مقرباً لبيريز، وحصل على هذا الدور عقب رحيل البرتغالي بيبي إلى بيشكتاش التركي الصيف الماضي، وهو من كان ينقل جميع الأحاديث التي تدور بين اللاعبين إلى رئيس النادي.

ويعيش إيسكو منعزلاً تقريباً، إلا من بعض الأصدقاء داخل ريال مدريد، وأحدهم ماركو أسيسنو، بينما انقطعت علاقته مع اللاعبين الكبار داخل صفوف الفريق، ولم يعد هناك الكثير من الود بين الطرفين، أما عن علاقته مع القائد سيرجيو راموس، فقد انقطعت منذ وقت طويل.

وبرر إيسكو عقب مباراة منتخب بلاده مع الأرجنتين، مستواه المميز مع المنتخب، بحصوله على الثقة، وهو ما يفتقده في ريال مدريد، وسط أخبار تتحدث عن إطلاق لاعبي الفريق لقب «الخائن» عليه، بسبب ما يعتقدونه أن إيسكو يسرب أخبارهم إلى وسائل الإعلام. وكان إيسكو لاعباً مهماً في ريال مدريد الموسم الماضي، ، لكنه خرج من خيارات زيدان الفنية، وبات ملازماً لمقاعد الاحتياط.