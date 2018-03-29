"كاس دبي العالمي".. قصيدة لمحمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، قصيدة في حسابه على انستغرام بعنوان "كاس دبي العالمي".

يا مَـرحِبا بـالخيلْ والـلِّي مَـعْ الـخيلْ

أهــلْ الـشَّـرَفْ والـمرجلِهْ والـمعالي

كـسَّـابَـةْ الــطُّـولاتْ جـيـلٍ ورا جـيـلْ

تـاريـخـهمْ حــافـلْ بـفَـخـرْ وجــلالـي

تـرحـيبِ مِ الـخـاطرْ بـلَـحنْ ومـواويـلْ

وفــي يـومـنا هــذا يـطيبْ إحـتفالي

ضــيـوفْ عَ شــعـبٍ أصـيـلٍ بـتَـأصيلْ

شــعـب الإمــاراتْ الـكـريمْ الـمـثالي

أهـلْ الرِّمكْ فرسانهمْ تسبقْ السِّيلْ

والـخـيـلْ مِ الـخَـيَّـالْ فَ أوَّلْ وتــالـي

مـاهـيـهْ مـشـرايِـهْ بـمـالٍ وتَـحـصيلْ

تـــلادْ فـيـهـمْ مـــنْ قـديـمْ الـلِّـيالي

خـيـلْ إعْـربِـيِّهْ فـي نِـسَبها تـفاصيلْ

رَدَّتْ لـديـرتـهـا كــمــا إيـــردِّ غــالـي

عــلـىَ كَـسِـبْـها بـاذلـيـنْ الـمـباذيلْ

ولاهـي جـديدهْ إتـنالْ شَـيْ ماينالي

فـحـولـهـا سَـــوَّوْ لأجـلـهـنْ تـمـاثـيلْ

خــيــولْ أوروبَّــــا ســــلالاتْ دالـــي

في وصفهنْ وصفْ البروقْ المشاعيلْ

ومـنْ طـبْعِهنْ الأوَّلْ ومـا إيـجِنِّ تـالي

مـا يـعطِنْ الـسِّبَّقْ مـسافِهْ وتَـمهيلْ

فــي وخـوذهـنْ لـلحَقِّ حـالٍ بـحالي

لـهِـنْ أنــا مـوَقِّـعْ عـلـىَ صَـكِّ تـوكيلْ

ضـامنْ لـهنْ مـنْ غـيرِ شَـكِّ وجدالي

جـنـيـتهنْ بـالـعـزْ جَـنـيْ الـمـحاصيلْ

فَ أوَّلْ صـبايهْ وشِـفتِهِنْ راسِ مـالي

فـيهنْ صـفاتْ الإنـسْ فهمْ المعاضيلْ

وفـيهنْ صـفاتْ الـجنْ في الإحتمالي

إكـرامـهـنْ فــعـلْ الـكـرامْ الـرِّجـاجيلْ

ومـنْ هـانهنْ جاهلْ منْ الفهمْ خالي

وفـي تـالي الـتَّالي لـهنْ كـلْ تَبجيلْ

مــن فــارسٍ خـيـلِهْ بْـغـلاةْ الـعـيالي

والـكاسْ هـذا الـعامْ مـا بِـهْ تساهيلْ

لـلـعـالـمـيِّهْ لـــــي يــنـالِـهْ يــنـالـي

يــا حَــظْ مــنْ نـالِـهْ بـجهدٍ وتَـحصيلْ

لــهْ الـتَّـهاني ويـشـرَبْ الـفوزِ حـالي