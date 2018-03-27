سحر دبي يجذب نجوم كرة القدم العالمية

وصفت صحيفة ذي صن البريطانية الشهيرة، دولة الإمارات، بأنها باتت ملعباً لمليونيرات كرة القدم، حيث إنها تضمن لهم التمتع بجمال الشمس الساطعة. كما وصفت الصحيفة، دبي، بأنها باتت واحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية في العالم، خاصة للاعبي كرة القدم.

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته الصحيفة عن تكرار قضاء مشاهير لاعبي كرة القدم العالميين، عطلاتهم في دبي. وتساءلت الصحيفة، لماذا يعود لاعبو الكرة إلى هذه المدينة؟. وذكرت «ذي صن» في تقريرها، أن الأسبوع الجاري، يشهد عطلة دولية، وهذا يعني أن اللاعبين الدوليين منتظمون الآن مع منتخباتهم الوطنية في معسكرات تدريبية. واستطردت الصحيفة متسائلة:

«ولكن ماذا عن اللاعبين الذين لم ينضموا إلى هذه المعسكرات؟، ماذا حدث لهم؟، الإجابة ببساطة: لقد توجهوا إلى دبي».

وأضافت «ذي صن»، أنه خلال العطلة الدولية الحالية، والتي تبلغ مدتها أسبوعين، فإن عدداً من نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، قد انضموا إلى هؤلاء الملايين الذين يتوافدون على دولة الإمارات، وخاصة دبي، للتمتع بما تضمنه لهم من شمس مشرقة، تبلغ درجة حرارتها حالياً 35 درجة مئوية.

وأفادت الصحيفة، بأن عدداً من نجوم «تشيلسي»، يقضون عطلتهم في دبي حالياً، ومن أبرزهم الإسبانيان «سيسك فابريغاس» و»ألفارو موراتا» وزوجته إليسا، والإنجليزي «غاري كاهيل» والبرازيلي «إيمرسون بالميري».

كذلك المدافع الإنجليزي الدولي السابق «جون تيري»، الذي يوجد حالياً في دبي، بصحبة زوجته «توني» وأطفاله، وهو من أكثر اللاعبين الذين يتوافدون إلى «دانة الدنيا»، بينما نشر المهاجم الإنجليزي «داني إنغز»، الذي يلعب لفريق «ليفربول»، صوراً لنفسه مسترخياً على شواطئ دبي.

وكررت «ذي صن» سؤالها، ولكن بصيغة أخرى، قائلةً: «إذن، فما هي عوامل الجذب التي تستقطب نجوم كرة القدم العالميين إلى دبي، وما الذي يفعلونه أثناء قضاء عطلاتهم بها؟».

وأجابت الصحيفة عن سؤالها قائلة، إن دبي الآن هي المدينة الرابعة على مستوى العالم، من حيث عدد الزوار الذين تستقبلهم، متفوقة بذلك على مدن سياحية عريقة، مثل طوكيو، نيويورك وأمستردام. وأضافت «ذا صن»، أن دبي تستقبل 16 مليون زائر دولي سنوياً.

وأسهبت الصحيفة في سرد مطاعم ووجهات ترفيهية بعينها، تستقطب نجوم الكرة العالميين، ويحرصون على قضاء أوقات طويلة بها أثناء زيارتهم إلى دبي، للتمتع بأمسيات رائعة وأطعمة شهية.

وتطرقت الصحيفة إلى أبرز المعالم السياحية في دبي، التي تستقطب نجوم كرة القدم العالميين، ومنها برج خليفة، أعلى برج في العالم، والذي قالت عنه إن مشاهدة دبي من قمته، يمثل ضرورة لا بد منها للعديد من زوار المدينة. ثم استعرض تقرير «ذي صن» بالصور، معالم بارزة أخرى في دبي، تستهوي نجوم الكرة العالميين.