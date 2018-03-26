مصرية تطلب الزواج من محمد صلاح من المدرجات

من شدة عشقها للاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، سافرت شابة مصرية إلى البرتغال خصيصاً لمشاهدته خلال مباراة المنتخب المصري مع البرتغال والتي انتهت بهزيمة الفراعنة بهدفين لهدف واحد أحرزه محمد صلاح.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صوراً لشابة مصرية كانت تجلس في مدرجات الجماهير المصرية خلال المباراة رافعة لافتة تطلب فيها الزواج من محمد صلاح، وكتبت فيها باللهجة المصرية "تتجوزني يا صلاح".

وبحسب اولئك الناشطون فقد تمكنت الفتاة من الوصول لمحمد صلاح عقب المباراة، وبعد أن شاهد اللافتة أخبرها أنه متزوج ولا يمكنه الزواج مرة أخرى، لكنه وافق على التقاط صور تذكارية معها وهو ما أسعدها.

وتفاعل المغردون مع الموقف والصور، وأكدوا أن نجمهم العالمي جذب قلوب المصريين في كل مكان، وأصبح قدوة للشباب المصري وفتى أحلام الفتيات في مصر.