فيديو.. بولت يسجل هدفاً من أول لمسة بقميص دورتموند

ضرب "البرق" الجامايكي اوساين بولت، أسرع عداء في التاريخ، الجمعة في دورتموند، ففي أول حصة تدريبية مع نادي بوروسيا دورتموند الالماني ومن أول لمسة للكرة، سجل هدفا بالرأس في أول خطوة على مسار يأمل خلاله ان يحقق حلمه بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفا.

هي على الأرجح سابقة في التاريخ الطويل لكرة القدم: مبتدىء في الحادية والثلاثين من العمر يسعى الى إطلاق مسيرة احترافية، لاسيما بلوغ أعلى مستوى. بولت يعرف ذلك بالتأكيد، ولكن بعدما فرض نفسه في أعلى قمم منافسات ألعاب القوى، فهو لا يتصور خوض مسيرته الجديدة في دوري الدرجة الثالثة او الرابعة، حتى لو تعلق الأمر بمجرد صقل موهبته.

تدرب أسطورة ألعاب القوى العالمية الخميس والجمعة مع فريق بوروسيا دورتموند لتجربة مؤهلاته الكروية مع محترفي البوندسليغا، مؤكدا انه يحلم بـ "اللعب في بطولة كبيرة!".

أضاف عقب الحصة التدريبية "لا أريد أن العب في درجة دنيا، هدفي هو اللعب في بطولة-قمة، في أفضل البطولات في العالم. لهذا السبب أنا هنا".

ويفكر أسرع رجل في كل العصور (9.58 ثوان في 100 م، و19.19 ثانية في 200 م)، في اللعب ذات يوم في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وهو يعرف جيدا مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي هذا الصدد، قال بولت مؤخرا "إنه حلم، شيء كنت أريد دائما أن أفعله منذ كنت طفلا. وعندما يكون لديك حلم، أمر نريد حقا أن نقوم به، يجب أن نبذل كل ما في وسعنا لمعرفة الى أي حد يمكننا أن نصل".