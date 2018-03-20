كرة مباراة السعودية وروسيا تبدأ رحلتها للفضاء

تبدأ الكرة التي سيتم الاستعانة بها في المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا لكرة القدم، غدا الأربعاء رحلة عبر الفضاء.

وقال رائد الفضاء اوليج ارتيمييف في محطة فضاء بايكونور بكازاخستان "سنأخذ الكرة ونعيدها من أجل المباراة الأولى".

وتبدأ كرة مونديال روسيا مساء الأربعاء رحلة عبر محطة الفضاء الدولي، التي تبعد حوالي 400 كيلومترا عن الأرض.

وفي مايو المقبل سيعيد رائد الفضاء الروسي انطون شكابليروف الكرة إلى القائمين على كأس العالم.

وتلتقي روسيا في المباراة الافتتاحية للمونديال مع السعودية في 14 يونيو في موسكو.