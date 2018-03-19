فريق هواة يقاوم النيران ليلحق بمباراة

نجح فريق ماريني الإنجليزي للهواة في اللحاق بمباراته هينسفورد على الرغم من اشتعال الحافلة التي كانت تقل الفريق إلى ملعب مضيفه. وقطع فريق ماريني 120 كيلومتراً في طريقه إلى مدينة هينسفورد لمواجهة فريقها المحلي في دوري إي في ستيك البريطاني للهواة، قبل أن تشتعل النيران في الحافلة، إلا أن إدارة النادي أصدرت بياناً بعد الحادثة مباشرة أكدت فيه سلامة جميع أفراد البعثة، وأنهم كانوا بالقرب من ملعب هينسفورد، وأن أفراد الفريق ترجلوا من الحافلة المشتعلة، وقطعوا بقية المسافة نحو ملعب الفريق المنافس على أقدامهم ونجحوا في اللحاق بالمباراة أملاً في تحسين فرق الفريق المهدد بالهبوط، إلا أنه تعرض لخسارة جديدة 2 3 أمام مضيفه.