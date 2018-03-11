تلعب الرياضة دوراً رائداً في نشر التوعية والثقافة المجتمعية بين الأفراد، وتعمل على التقارب وتبادل الأفكار، وتعد بوابة هامة للمعرفة والصداقة والتعارف بين أبناء المجتمع الواحد، وفي بلادنا القاطنون على هذه الأرض الطيبة ما هم إلا أسرة واحدة يجمعهم حب الإمارات.