Ⅶ اعتاد أن يغرد دائماً، وحيداً بعيداً عن الأسراب.

Ⅶينطلق داخل الحدود وخارجها، يحلق فريداً، في أجواء الاغتراب.

Ⅶخلال مراحله.. دأب على المغامرة، وأيقن باكراً، أن نجاحه يحتاج إلى المبادرة.

Ⅶلذلك.. حين شب، هب، إلى حيث يريد من تغريد، «طائر حر طليق».

Ⅶمشى فوق الأشواك، عبر الصعاب، وحقق طموحاته، المرتقية نحو السحاب. - فاتسع صدره لشهيق بلا ضيق.

Ⅶخاض العديد من التجارب التلفزيونية، وتألق في البرامج و«كبائن» التعليق.

Ⅶكان سباقاً في استخدام مساحة الحرية، طبقاً لما هو معروف في الإعلام، بالمواثيق.

Ⅶلم يغضب يوماً من نقد مهني، ولم يعبأ كثيراً بخوف من تلويح بالقضايا أو تضييق.

Ⅶاتخذ من شجاعة الطرح منهجاً، ومن المواجهات درباً و«طريق».

Ⅶهو معلق معروف ومذيع مألوف، وأنيق.

Ⅶوصل إلى حلمه الكبير.. في رحلة كفاح ونجاح، وعاش سنوات مع الميكروفون، حتى أضحى في الإعلام، «اسم عتيق».

Ⅶجريء.. يفند السلبيات ويكشفها، يدرك أن شجاعته تزعج الآخرين.. لكنه: - لا يخشى لومة لائم، ولا غضب رفيق، أو قطيعة صديق.

Ⅶحريص في كلماته، ينتقي ما يمكن أن يقال، ويبحث دوماً عما يليق.

Ⅶتألق حين كان معلقاً على الدوري الإيطالي.. عالماً بكل أخباره وأسراره، وملماً بأسماء لاعبي ومدربي كل فريق.

Ⅶصوته مميز بنبراته وصيحاته، ومعلوماته الكروية.. ومضات تومض بالبريق.

Ⅶبدأ لاعباً لكرة السلة في نادي الخليج بخورفكان وانضم لمنتخب البراعم.

Ⅶإنه عدنان حمد محمد الحمادي، أحد أبرز الإعلاميين ومعلقي كرة القدم في الوطن العربي وتلفزيون دبي (قناة المشاهير).

Ⅶولد في 23 أبريل 1965 بخورفكان، لينعش آمال جده المنتظر وريثاً للعائلة.

Ⅶاتجه في طفولته مع الأسرة إلى حي السالمية بالكويت حيث يعمل والده، وفي خليجي 3 عام 1974 التي أقيمت هناك، اصطحبه الأب وعمره 9 سنوات لتشجيع الإمارات، ومعها بدأ يتجسد الانتماء بداخله.

Ⅶمع المباريات، استمع للمعلق الكويتي الشهير خالد الحربان، وانبهر بمباريات الكرة والتعليق عليها.

Ⅶبعد العودة من الكويت، درس في مدرسة الخليل بن أحمد في خورفكان.

Ⅶحصل على الثانوية العامة 1981 والتحق بكلية الآداب قسم إعلام واجتماع، وفيها التقى عبد الله القاضي المخرج بتلفزيون أبوظبي الذي تحدث مع المخرج صالح سلطان مراقب البرامج الرياضية وحدد له مباراة الشارقة والنصر للاختبار فيها من خلال التعليق على شوط منها، ثم علق على لقاء الوصل والشعب بالكامل لينطلق بعدها في مسيرة، داخل الاستديوهات والكابينة.

Ⅶفي 1994 انضم لراديو وتلفزيون العرب «إيه آر تي» للتعليق على المونديال، وعلق على النهائي بين البرازيل وإيطاليا.

Ⅶفي 1997 انتقل إلى المؤسسة الدولية للإرسال التلفزيوني «إل بي سي» لمدة 3 أشهر قبل العودة مجدداً إلى «الإيه آر تي».

Ⅶفاز بأكثر من 18 جائزة عبر ما يقرب من 35 عاماً قضاها مع الميكروفون، وعمل حكماً لكرة القدم وأدار 45 مباراة حكم ساحة، و26 حكم خط.

Ⅶلذلك نجح عدنان حمد الحمادي أن يكون من أهل القمة.