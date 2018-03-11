قائد فريق يحلق شعر مدربه على «الزيرو»

أوفى المدرب الروسي ألكسندر غوليافتسيف، مدرب فريق سيفرستال لهوكي الجليد، بالعهد الذي قطعه على نفسه في أغسطس 2017، بأنه سيحلق شعره على «الزيرو» إذا صعد فريقه لدور «بلاي أوف» لكأس غاغارين 2018، لهوكي الجليد أكبر البطولات المحلية بعد 4 سنوات من الغياب.

وتمكن فريق سيفرستال، في اللحظات الأخيرة، من دخول قائمة الثمانية في المنطقة الشرقية، وذلك بعد أن اقتنص نقاطاً من أندية قوية مثل سيسكا موسكو وسكا. وأوفى المدرب بوعده وأوكل مهمة حلق شعره على «الزيرو» لقائد الفريق دميتري كاغارليتسكي الذي قام بحلاقة شعر رأس مدربه أمام بقية لاعبي الفريق.