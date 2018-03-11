عقوبات «فيفا» تهدد إنجلترا

أفادت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية بأن المنتخب الإنجليزي لكرة القدم سيتعرض لعقوبة قاسية في حال مقاطعته لبطولة كأس العالم المقررة هذا الصيف في روسيا.

وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيحظر مشاركة منتخب «الأسود الثلاثة» في بطولة كأس العالم 2022 إذا قاطع مونديال 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن قواعد الفيفا تنص على أن جميع المنتخبات التي تمثل الاتحادات الوطنية مطالبة باللعب في جميع مباريات كأس العالم قبل المغادرة، وقد يواجه أي منتخب أخل بهذه القواعد عقوبة الحرمان من المشاركة في البطولة المقبلة.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قد صرح في السادس من الشهر الجاري، بأن بلاده قد تقاطع جزئياً مونديال 2018، إذا ثبت تورط السلطات الروسية في حادثة تسميم العقيد الروسي السابق سيرغي سكريبال. ونفى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف هذه الادعاءات، واعتبر الحديث عن تورط موسكو المزعوم في تسميم سكريبال في بريطانيا دعاية رخيصة وهستيريا.