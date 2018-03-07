أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس نادي عجمان، أن اهتمامه بالسباقات السريعة في مجال الفروسية نابع من حب الآباء والأجداد، في ظل الاهتمام والرعاية اللذين تحظى بهما الفروسية من القيادة الرشيدة في الدولة، وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»