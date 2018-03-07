وضع اتحاد الكرة اليوم جعلني مضطراً أن أتحدث عن ما آلت إليه أحوال كرتنا، فالوضع السلبي تفاقم ولا يوجد في الأفق ما يبشر بالخير. استقالة سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة عمقت جرح الاتحاد والخلاف المعلن المبطن بينه وبين رئيس الاتحاد..
أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، رئيس نادي عجمان، أن اهتمامه بالسباقات السريعة في مجال الفروسية نابع من حب الآباء والأجداد، في ظل الاهتمام والرعاية اللذين تحظى بهما الفروسية من القيادة الرشيدة في الدولة، وقال إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»
يدشن سباق السيدات لمسافة 100 كيلومتر في السابعة صباحاً اليوم، النسخة العاشرة من مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم للقدرة والذي يستمر حتى يوم السبت 17 مارس الجاري في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم،