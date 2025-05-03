منتخب المبارزة يشارك في بطولتي الجائزة الكبرى بكوريا والصين

يشارك منتخب الإمارات للمبارزة، سلاح السابر فئة العموم، في بطولة الجائزة الكبرى التي تستضيفها سيئول عاصمة جمهورية كوريا، التي تنطلق غداً.

وأكد موسى البلوشي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج المشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية هذا الموسم، بهدف إكساب اللاعبين المزيد من الخبرة والاحتكاك بالمصنفين العالميين في مختلف الأسلحة.

ويضم منتخب السابر ثلاثة لاعبين وهم: خليفة العبري، وحامد المازمي، وأحمد الحمادي، تحت إشراف المدرب فيرجيل مارسيل.وأشار البلوشي إلى أن منتخب سلاح الفلوريه يستعد للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى التي تستضيفها الصين خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو الجاري.

وأوضح أن تشكيلة منتخب سلاح الفلوريه تضم ثلاثة لاعبين ولاعبة واحدة، وهم: فارس البلوشي، وحمد الجلاف، وخليفة الكعبي، وشما العبري، وذلك تحت قيادة المدير الفني أسامة عادل.