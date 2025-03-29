دبي تستضيف أقوى بطولات القتال في الشرق الأوسط 4 أبريل المقبل

تستضيف دبي واحدة من أقوى بطولات القتال بالأيدي العارية في العالم، حيث تنطلق منافسات بطولة النزال المفتوح لأول مرة في الشرق الأوسط، التي ينظمها دوري مقاتلي العالم «World League Of Fighters» بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك يومي 4 و5 أبريل في ملعب سوق دبي الحرة.

وسيكون عشاق القتال على موعد مع أجواء مشوقة، حيث تُفتح أبواب الملعب في الساعة 7:00 مساءً خلال يومي الحدث، استعداداً لانطلاق النزالات الحاسمة بين 44 مقاتلاً عالمياً يتنافسون للفوز بالألقاب الكبرى.

وستعقد اللجنة المنظمة مؤتمراً صحفياً في فندق برج العرب الأربعاء الموافق 2 أبريل المقبل للإعلان عن تفاصيل البطولة والمشاركين فيها، بحضور النجم العالمي كونور ماكغريغور، والرئيس التنفيذي للبطولة ديفيد فيلدمان، ويعد المؤتمر فرصة فريدة لمناقشة أهمية البطولة ودورها في تعزيز مكانة دبي كوجهة رائدة للرياضات القتالية، كما سيتناول الحضور تفاصيل النزالات المرتقبة وأبرز التحديات التي سيواجهها المقاتلون في الحلبة.