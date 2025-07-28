الإمارات تحرز 6 ميداليات في بطولة العالم للقفز بالمظلات بإيطاليا

أحرز منتخب الإمارات للقفز بالمظلات 6 ميداليات في بطولة العالم، التي اختتمت أول من أمس، بمدينة رافينا الإيطالية، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم في هذه الرياضة.

وتوج النجم عبدالباري قبيسي بـ 4 ميداليات، منها ذهبية فئة «دقة الهدف»، وثلاث فضيات في الترتيب العام وفئتي «المسافة» و«الاستعراض الحر (فري ستايل)»، بعد أداء مميز توج خلاله بالعلامة الكاملة في الجولتين الأولى والثانية، جامعاً 291 نقطة في المجمل، ليحتل المركز الثاني في الترتيب العام. كما أحرزت لاعبة المنتخب كولينا موهاي ميداليتين، نالت فيهما الفضية في فئة «السرعة»، والبرونزية في فئة «فري ستايل».

وأهدت بعثة المنتخب هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة تقديراً لدعمها المتواصل لرياضة القفز بالمظلات، وإلى وزارة الرياضة، واتحاد الإمارات للرياضات الجوية.

وأكدت البعثة أن هذا النجاح يعكس حجم الاهتمام الذي تحظى به اللعبة في الدولة، والتطور المستمر الذي تشهده رياضة القفز بالمظلات الإماراتية على الساحة العالمية.

وأشاد محمد يوسف عبدالرحمن، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الجوية، بالأداء المشرّف الذي قدمه لاعبو المنتخب، موجهاً الشكر إلى أسرة «سكاي دايف دبي» لدورها في إنجاح فترة الإعداد.