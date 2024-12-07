مشاركون في «عالمية المظلات»: دبي وجهة متميزة للرياضات الجوية

رفع المشاركون في بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات رسالة شكر وعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الداعم الرئيس والراعي الدائم لبطولات الرياضة الجوية.

كما تقدم المشاركون بالشكر والتقدير إلى اللجنة المنظمة للبطولة، على النجاح الكبير للفعاليات التي تزامنت مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد.

وقدم القافزون لوحات رائعة ومتميزة في البطولة التي شهدت مستويات فنية عالية، نالت إعجاب وتقدير الخبراء والمتابعين والمشاركين، وكان للأداء المتميز لمنتخبنا الوطني في كل من دقة الهدف والتزحلق على الماء أثر كبير في هذه النجاحات.

أشاد المشاركون بنجاح منافسات النسخة الثامنة التي اختتمت منافساتها الأربعاء الماضي بنادي سكاي دايف، مؤكدين أن هذا النجاح يعزز مكانة دبي وجهة متميزة للرياضات الجوية في العالم، لما تمتلكه من بنية تحتية مهيأة لممارسة هذا النوع من الرياضات ومعززة بكامل معايير السلامة.

وأعرب البرازيلي نيلتون غوميز رئيس المجلس الدولي للرياضات العسكرية (سيزم) عن إعجابه بالتنظيم والاهتمام الذي تحظى به الرياضات الجوية في دبي والإقبال اللافت على ممارستها أو تجربتها من قبل العديد من الهواة وخصوصاً من السياح، مشيراً إلى أن دبي تتميز بإطلالات ساحرة ما يجعلها واحدة من أجمل المدن الجاذبة لمحبي الرياضات الجوية، حيث تجمع بين المعالم السياحية الساحرة والفريدة في العالم مثل نخلة جميرا والمناظر الطبيعية الخلابة التي تجمع أيضاً البحر والصحراء، إضافة إلى طقسها الجميل المناسب لممارسة رياضة القفز بالمظلات.

مكانة متميزة

وأوضح غوميز أن السمعة الطيبة التي اكتسبتها بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات على مدار السنوات الماضية جعلها تحتل مكانة متميزة على الساحة العالمية ووجهة مفضلة لنخبة الأبطال، وأضاف: ما شاهدناه من تميز فني وإبداع تنظيمي على مدار السنوات الماضية، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة، والانطباع الإيجابي الذي خرج به القافزون المشاركون، يستحق المكانة التي وصلت إليها البطولة، ونحن على ثقة بأن التميز الخاص بالبطولة لن يتوقف عند تلك الحدود، وهناك المزيد الذي يمكن أن يضيفه القائمون على البطولة في السنوات المقبلة.

وقال غوميز إن اختيار اللجنة المنظمة إقامة منافسات دقة الهدف على شاطئ الصفوح كان اختياراً صائباً لأنه من أجمل الشواطئ في العالم، حيث استمتع القافزون بأجمل المشاهد الطبيعية والعمرانية الساحرة التي تخلق لوحة فنية تبث الراحة في نفس من يراها.

وهنأ رئيس «سيزم» اتحاد الرياضات الجوية واللجنة المنظمة بالنجاح، مشيراً إلى أن ما قامت به الإمارات يصعب من مهمة أي مكان يستضيف مثل هذه البطولات، كما أن خلفية المكان والمناظر الخلابة والتسهيلات المقدمة يجعل من الصعب تكرار مثل هذه النجاحات.

رشيد سيساي سفير سيراليون لدى الدولة، وعميد السلك الدبلوماسي الأفريقي، والممثل الدائم لـ «أرينا»، أكد أن ختام البطولة كان ناجحاً إلى أبعد الحدود، منوهاً بأن التميز توأم لأي حدث يقام في الإمارات بسبب الكوادر الوطنية التي تعمل بروح الفريق الواحد وباحترافية نادرة، كما أن الرعاية الكريمة والكبيرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أعطت الحدث بعداً رياضياً واجتماعياً ضاعف من النجاحات، فنياً وجماهيرياً.

وأكد توماس باسكي رئيس لجنة المظلات الدولية أن دبي حققت العلامة الكاملة ونالت شهادة تقدير على التنظيم الرائع، وقال: النجاح أصبح علامة مميزة لدبي في استضافة وتنظيم بطولات القفز بالمظلات.

وقالت الفرنسية ميروي دانييل التي تشارك باستمرار في دبي أنها تستمتع بالقفز في هذا المكان الجميل والساحر، لما تتميز به من مناظر خلابة وسريالية وطقس رائع.