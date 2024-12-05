الإمارات تحقق 8 ميداليات في "دبي العالمية للقفز بالمظلات"

أحرز منتخب الإمارات للقفز بالمظلات 8 ميدالية ملونة، في ختام بطولة دبي العالمية للقفز بالمظلات، التي اختتمت أمس الأربعاء، في نادي سكاي دايف دبي.

وتنوعت ميداليات منتخب الإمارات، ما بين الميدالية الذهبية للفرق في مسابقة التزحلق على الماء، إضافة إلى 3 ميداليات فضية في مسابقة دقة الهدف للفرق، وفي الاستعراض الحر "الفري ستايل" فرق، وفي السرعة فردي، فيما حصل عبد الباري قبيسي لاعب منتخبنا على 3 ميداليات برونزية في فئات الفردي العام ومسابقة دقة الهدف، ومسابقة السرعة، وأضاف شين لوي البرونزية الرابعة في مسابقة السرعة.

وأهدى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية هذه الإنجازات إلى القيادة الرشيدة لدعمها ورعايتها لأنشطة الاتحاد ولهذه البطولة.

وأكد يوسف الحمادي نائب رئيس اتحاد الامارات للرياضات، مدير اللجنة المنظمة العليا، أن الإنجازات التي تحققت في هذه النسخة بداية من تحول البطولة إلى العالمية باعتماد الاتحاد الدولي للرياضات الجوية، ثم فوز منتخب الإمارات بـ8 ميداليات ملونة، لم تكن تتحقق إلا بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، التي تولي الرياضات الجوية اهتماما خاصاً.